Prezzi alle stelle, camion bloccano l’Autostrada, scatta la psicosi: “Correte a fare la spesa, finirà tutto”

Una notte di proteste è appena passata in Campania. Gli autotrasportatori hanno bloccato alcuni tratti dell’autostrada A1 e A30. Blocchi stradali sa Caianello a Caserta Sud fino a Nola hanno causato le proteste degli automobilisti intenti a rientrare a casa la domenica sera.

Uno sciopero già annunciato, dovuto all’eccessivo aumento del costo di benzina e diesel. I conducenti dei tir hanno pertanto messo in atto dei blocchi stradali per spingere a trovare una soluzione. L’inzio dello sciopero è durato poco in quanto la polizia è intervenuta sgomberando la strada, ma la situazione non è ancora tranquilla.

Sul web, soprattutto sui social e sulle chat, girano video che invitano i cittadini a porre rimedio. Alcuni supermercati pare siano stati presi d’assalto, ma al momento di tratta di una psicosi immotivata. La Commissione di garanzia ha bocciato lo sciopero dei camionisti ed autotrasportatori. Nell’informativa inviata a Trasportounito-Fiap, e ministeri delle Infrastrutture e Interno, lo sciopero é stato bocciato per il “mancato rispetto del termine di preavviso di 25 giorni” e richiama “l’obbligo di predeterminazione della durata dell’astensione”.