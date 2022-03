0 Facebook Offre aiuto a 19enne in fuga dall’Ucraina e la violenta: arrestato 49enne in Polonia News 12 Marzo 2022 18:57 Di redazione 1'

La guerra porta se con altri orrori, non solo quelli dei bombardamenti ma anche gli orrori commessi da chi ne approfitta dell’emergenza umanitaria. Ed è quello che è accaduto in Polonia, dove un uomo è stato arrestato dalla polizia di Wroclaw per aver violentato una profuga ucraina che era in fuga dal suo Paese.

Violenta giovane profuga ucraina, uomo polacco arrestato

La notizia è stata riportata dal Daily Mail, l’uomo, sospettato della violenza sessuale, avrebbe offerto in rete il suo aiuto alla ragazza. Le avrebbe fatto credere che l’avrebbe protetta, esortandola a fuggire.

Poi però avrebbe abusato sessualmente di lei, approfittando di una giovane che aveva lasciato i suoi cari e il suo Paese per allontanarsi dai bombardamenti. L’uomo rischia fino a 12 anni di carcere. Non sarebbe purtroppo questo l’unico episodio di violenza sessuale, sono diverse le segnalazioni di episodi del genere.