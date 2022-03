0 Facebook Chi sono le figlie di Putin, due sono certe: poi le presunte nate da amanti segrete News 9 Marzo 2022 17:32 Di redazione 3'

La vita privata di Vladmir Putin è da sempre oggetto di discussione, piena di misteri e di diverse indiscrezioni che non hanno mai ricevuto conferma. Il presidente russo ha avuto sicuramente un matrimonio e due figlie legittime, ma si parla anche di due amanti segrete, che sarebbero una donna delle pulizie e una ginnasta olimpica.

Quanti figli ha Vladimir Putin

Putin è molto riservato sulla sua vita privata, ha sempre detto di non transigere interferenze con la sua sfera personale. Ad oggi l’unico evento certo è il matrimonio con Lyudmla Putina, avvenuto nel1983. La coppia ha divorziato nel 2014 dopo che hanno avuto due figlie. Ma secondo i diversi gossip susseguitisi negli anni non sarebbero loro le uniche figlie di Putin.

La prima figlia si chiama Maria Faessen e ha 36 anni. Fin da quando era bambina ha sempre avuto una forte passione per le scienze, culminata con una laurea in Biologia all’Università di San Pietroburgo. E’ sposata con un uomo d’affari olandese da cui ha avuto un figlio. La secondogenita è Katerina Tihonova, ha abbandonato il cognome del padre e ha preso quella della nonna materna. Si fa chiamare Yegaterina Tikhonovna Shkrebneva. E’ famosa per essere una ballerina di rock’n roll. Ha avuto un figlio da un ricco uomo d’affari russo dal quale ha divorziato nel 2018. In quel momento si stimò che il loro patrimonio si aggirasse intorno ai 2 miliardi di dollari.

Come abbiamo detto le figlie avute dall’ex moglie non sarebbero le uniche di Putin. Tra quelle non riconosciute ci sarebbe Luiza Rozova, una giovane influencer russa di 18 anni. Sarebbe lei il frutto di una presunta relazione tra Putin e Svetlana Krivonogikh, l’ex donna delle pulizie che ad, tesso è diventata multimilionaria. Mentre il presidente russo ha sempre negato la relazione, la donna non ha mai commentato, ma la 18enne pare assomigliare molto al presunto padre. La ragazza 5 mesi fa ha smesso di pubblicare contenuti sul suo profilo Instagram che superava gli 80mila followers.

La relazione segreta di Vladimir Putin con la ginnasta Kabaeva

Oltre alla diciottenne ci sarebbero anche altri figli che si vocifera Putin abbia avuto con la ginnasta Alina Kabaeva. Secondo le indiscrezioni si sarebbero sposati segretamente e avrebbero avuto dei figli. Nel 2015 lei, come dimostrano diverse foto, era incinta. Chiaramente si tratta solo di indiscrezioni che non trovano alcuna conferma.