Massimo Giletti esce allo scoperto per la prima volta: "Sono innamorato di una donna da 10 anni" Spettacolo 10 Marzo 2022

Massimo Giletti si è lasciato andare a una confessione in un’intervista al settimanale Oggi. Della vita privata del conduttore di Non è l’Arena si conosce molto poco, lui ha sempre provato a tenerla nascosta dai riflettori.

Massimo Giletti parla dell’amore della sua vita

Questa volta però ha deciso di parlare dei suoi sentimenti. Quando gli è stato chiesto se in questo momento fosse innamorato, non ha negato. Tutt’altro, ha ammesso di avere una persona nel cuore: “Le dico una cosa che non ho mai rivelato: ho un amore grande per una donna. Mi vive dentro da dieci anni”. Giletti non ha rivelato l’identità di questa donna misteriosa ma ha spiegato che per lui è una persona “a cui ritornare“. Un’ancora nella sua vita.

Poi però ha spiegato di non essere incline alle relazioni stabili: “Ma la quotidianità uccide. Non riesco a superarla. Neanche da ragazzo: la prima relazione vera l’ho avuta a 20 anni”. Dunque, la persona di cui parla potrebbe non essere una vera e propria fidanzata, ma una donna della sua vita con cui avrebbe una relazione. Di chi si tratta? Difficile dirlo, ma adesso che Giletti ‘ha lanciato l’amo’, non è detto che i paparazzi non si mettano sulle sue tracce.