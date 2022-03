0 Facebook Napoli, incendio in un appartamento: muore madre di 23 anni, salva la figlia piccola Cronaca 10 Marzo 2022 16:40 Di redazione 1'

Dramma poco prima di pranzo a Napoli. Una donna di 23 anni è deceduta in un incendio scoppiato nell’abitazione in cui viveva. Il rogo è avvenuto all’edificio numero 21 di vico I Sant’Antonio, nei pressi di Carlo III.

La vittima, Anastasiia Bondarenko, di origini ucraine, era arrivata in Italia due mesi fa. In casa con lei c’era la figlia di 5 anni che per fortuna si è salvata e sta bene. Purtroppo la donna è deceduta carbonizzata.

Indagini in corso dei Carabinieri della Compagnia Stella per accertare la dinamica dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme.