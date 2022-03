0 Facebook Liceo Umberto, studenti simulano di sniffare cocaina in un video: il filmato scatena la polemica Cronaca 10 Marzo 2022 18:10 Di redazione 2'

E’ un filmato di pochi secondi in cu si vedono due giovani varcare una porta, controllata da un bodyguard, salutare alcuni amici e poi c’è una giovane bionda che si piega su un tavolo e fa finta di sniffare cocaina. La vicenda è stata raccontata da Il Mattino, in un articolo a firma di Mariagiovanna Capone. Il video, girato al Liceo Umberto di Napoli, dovrebbe riprendere quanto, nell’immaginario giovanile, accadrebbe nei club esclusivi.

Simulano di sniffare cocaina a scuola, il video scatena la polemica

Si tratterebbe di una bravata pubblicata sui social, un gioco che chiaramente non è piaciuto al dirigente scolastico Carlo Antonelli, che avrebbe subito preso provvedimenti nei confronti dei protagonisti di questa bravata e della classe. A non essere piaciuto al preside è proprio il fatto che questo filmato sia finito su un profilo social per altro associato alla scuola di una bravata fatta proprio all’interno di un’aula. Dunque, potrebbe chiedere punizioni ancora più esemplari visto che ne va del buon nome del liceo classico.

Questo video è stato girato nell’ambito della Fashion Week dei licei, un’iniziativa organizzata dagli studenti che si sono dati un dress code da seguire ogni giorno, da abiti multicolor a quelli eleganti. Iniziativa che è stata immediatamente sospesa in seguito a quanto accaduto, anche perché all’indomani della pubblicazione del filmato il tema era quello ‘rapper’. Un filmato che preoccupa molto per la spontaneità con cui questi ragazzi hanno simulato l’utilizzo di droga, un atto che chiaramente non andrebbe esaltato quanto piuttosto recriminato.