Reporter di guerra arrestato in Ucraina: " Sono salvo grazie al tatuaggio di Maradona" News 8 Marzo 2022

Un reporter di guerra in Ucraina si salva mostrando un tatuaggio di Diego Armando Maradona. Sembra un fatto assurdo ma è realmente accaduto.

Un episodio piuttosto bizzarro che, come riporta il Corriere dello Sport, riguarda un giornalista cileno. Daniel Matamala, corrispondente in ucraina per Chilevision con altri colleghi, ha raccontato su Instagram l’episodio, mostrando anche il tatuaggio dell’ex campione del mondo argentino.

La storia del reporter in Ucraina

“Oggi, a uno dei posti di blocco, la polizia ha sequestrato i nostri documenti, le macchine fotografiche e i telefoni e ci ha scortato alla stazione di polizia. I primi interrogatori sono stati tesi: è un Paese in guerra e si sospettano spie o sabotatori. Uno dei poliziotti ha visto i passaporti dei miei colleghi e ha detto due parole che abbiamo capito: ‘Messi’ e ‘Maradona’. È lì che tutto è cambiato. Il nostro cameraman ha mostrato di avere un tatuaggio di Diego Maradona sul polpaccio. L’atmosfera è cambiata molto e grazie alla mano di Dio e al calcio siamo riusciti ad uscire da quella situazione e ad arrivare a destinazione senza problemi”, ha dichiarato Matamala.

Guerra In Ucraina: il punto della situazione

I negoziati il cui obiettivo è quello di disporre un immediato cessate il fuoco, sono stati fondamentalmente basati sulle seguenti condizioni imposte da Mosca: sovranità russa sulla Crimea, autonomia e indipendenza delle repubbliche auto proclamate del Donbass e stop all’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea e nella Nato.

Ad oggi la guerra in Ucraina ha causato il seguente e tragico bilancio: secondo Kiev il Cremlino avrebbe perso 11 mila soldati (per i russi sarebbero solo 500). Centinaia le vittime tra i civili, 1,7 milioni è il numero degli sfollati. Tuttavia per le autorità ucraine, la Russia avrebbe violato più volte il cessate il fuoco per impedire ai cittadini di sfruttare i corridoi umanitari.