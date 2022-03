0 Facebook L’Italia nella lista dei nemici della Russia, Draghi: “Putin non si ferma, nessuna diplomazia. Lontano il rischio di un conflitto mondiale” Politica 7 Marzo 2022 15:09 Di redazione 1'

Il premier Mario Draghi risponde all’ultima mossa della Russia di Vladimir Putin. L’Italia, insieme ad altri paesi europei, è stata inserita nella lista nera dei paesi ostili alla Russia. Oggi presente a Bruxelles per incontrare Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, per parlare di crisi energetica e rifugiati, ha parlato della situazione in Ucraina.

Mario Draghi risponde a Vladimir Putin

“Per ora il rischio di una guerra più ampia, di una guerra mondiale, non si vede”. E sul gas russo in Italia: “Stiamo procedendo molto bene e molto rapidamente sul fronte della diversificazione“. Draghi ha parlato anche di un colloquio avuto con Volodymyr Zelensky, il presidente ucraino:

“Zelensly chiede sostegno e adesione all’Unione Europea. Li sosteniamo, ma l’entrata nell’Ue è un processo lungo”. Sempre secondo quanto dichiarato dal presidente Draghi, non sono escluse altre sanzioni alla Russia ma al momento non ci sono i presupposti per entrare materialmente in guerra né entrare nella terza guerra mondiale.