Dora lascia i genitori e va a vivere con il nonno, grande commozione a 'C'è posta per te' Dora C'è posta per te. La ragazza ospite di Maria De Filippi protagonista di un siparietto con lo chef Antonino Cannavacciuolo

Dora, il nonno Amedeo e Antonino Cannavacciuolo. Sono state le tre persone che sono state protagoniste della trasmissione ‘C’è posta per te‘. Lo show targato Mediaset e condotto da Maria De Filippi ha avuto ancora molto successo di pubblico e ascolti.

Questa la lettera letta da Maria De Filippi: “Tu e la nonna avete fatto tanti sacrifici. Il destino doveva risparmiarti il dolore immenso di perdere Cipollina, la chiamavi così, con quel nomignolo buffo che non so da dove arriva. Spero tanto di trovare un domani, un marito buono come te. Con nonna sei sempre stato comprensivo e dolce. Mano nella mano di giorno, il bacino della buonanotte di sera. Per lei hai rinunciato al pugilato. Non volevi mai deluderla perché se si ama, non si delude. Anche se ho appena 18 anni, ti prometto che mi comporterò sempre in modo da renderti orgoglioso“.

“Nonno so quanto ti manca nonna Lina, ogni giorno vai al cimitero per parlare con lei. Vorrei tanto che tu mi parlassi di tutto ciò che senti, di tutto ciò che provi. La tua sofferenza come la tua felicità, sono e saranno sempre anche le mie. Sono qui per dirti che ti voglio un mondo di bene e che non ti lascerò mai solo. Sono qui per ringraziarti di tutto quello che mi dai ogni giorno e per i tuoi insegnamenti. Ora so qual è la strada giusta da prendere ogni giorno e nulla mi farà più paura“.