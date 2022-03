0 Facebook Incidente mortale in Campania, è strage in autostrada: tre morti Cronaca 5 Marzo 2022 21:47 Di redazione 1'

Sulla A1 Milano-Napoli e’ stato temporaneamente chiuso il tratto tra Capua e Santa Maria Capua Vetere in direzione di Napoli, a causa di un incidente che ha coinvolto tre autovetture, nel quale tre persone sono decedute. Lo comunica Autostrade in una nota, spiegando che la dinamica dell’incidente e’ in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della Direzione 6 Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Al momento sul luogo dell’incidente, avvenuto all’altezza del km 722, si registrano 3 km di coda in direzione di Napoli. Per gli utenti diretti verso Napoli Autostrade consiglia di uscire a Capua e di rientrare a Santa Maria Capua Vetere dopo aver percorso la SS6 Casilina.