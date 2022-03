0 Facebook È morta Rita Angelino, lutto a Caivano: la 17enne stroncata dalla malattia È morta Rita Angelino. La giovane a soli 17 anni è stata stroncata da una grave malattia. L'annuncio e i messaggi sui social Cronaca 6 Marzo 2022 12:15 Di redazione 1'

Lutto e lacrime a Caivano. Il dolore ha sconvolto l’intera comunità. È infatti deceduta a soli 17 anni la giovane Rita Angelino. La ragazza è stata uccisa da una rara malattia. Oggi pomeriggio sono previsti i funerali presso la chiesa di San Pietro Apostolo, nella località dell’area Nord in provincia di Napoli.

È morta Rita Angelino

“È una giornata triste per Caivano. Rita ci ha lasciati. In ospedale da diversi giorni, dopo una vita sempre in lotta con una malattia rara. ADDIO RITA!“, ha scritto il Giornale di Caivano che ha riportato la triste notizia.

È morta Rita Angelino: i messaggi su Facebook

“Sarai sempre il mio angelo piccola Rita. Tvb, la tua maestra Mi stringo forte al dolore della famiglia“; “Alla famiglia Angelino, vogliamo esprimere le più sentite condoglianze per la perdita della cara e dolce Rita, una nostra storica ed affezionata paziente. Ci mancherà tanto“.