Guerra in Ucraina, Fabrizio Corona: "Voglio combattere e morire in gloria", piovono commenti Spettacolo 4 Marzo 2022

Fabrizio Corona si esprime sulla guerra in Ucraina e lo fa in maniera plateale, come è il suo solito stile. L’ex re dei paparazzi si propone per andare in guerra in Ucraina postando le dichiarazioni del presidente Volodimyr Zelensky.

Le parole, estratte dal discorso del presidente ucraino, sono: “Chiunque voglia unirsi alla difesa dell’Ucraina, dell’Europa e del mondo può venire a combattere fianco a fianco con noi ucraini. Sarà la prova del vostro sostegno al nostro Paese”. E l’ex fotografo ha commentato: “Io voglio andare – ha scritto -. Andrò. Voglio morire in gloria”.

I follower si sono scagliati contro Fabrizio Corona ritenendo davvero inappropriato il suo commento. Insomma l’intervento dell’ex re dei paparazzi proprio non è piaciuto.