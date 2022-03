0 Facebook Scontro auto-scooter, 35enne perde la vita a Casandrino Incidente mortale a Casandrino. Il sinistro tra un'automobile e lo scooter in via Borsellino. Indagano i carabinieri sulla dinamica Cronaca 4 Marzo 2022 10:53 Di redazione 1'

Stamattina a Casandrino (località dell’area Nord in provincia di Napoli) per cause in corso di accertamento c’è stato un incidente stradale tra un auto e uno scooter in via Paolo Borsellino. Deceduto il centauro.

Incidente mortale a Casandrino

Si tratta di Danilo Laganà, 35enne originario del capoluogo campano. Dopo lo scontro lo scooter ha preso fuoco. Indagini in corso per chiarire l’esatta dinamica da parte dei Carabinieri della Stazione di Grumo Nevano.