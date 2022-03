0 Facebook Acerra, auto in fiamme per strada: cadavere carbonizzato all’interno Cronaca 4 Marzo 2022 09:07 Di redazione 1'

Un cadavere carbonizzato è stato trovato all’interno di un’auto in fiamme ad Acerra nella tarda serata di giovedì. Intorno alla mezzanotte i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti in località Ponte dei Cani in seguito alla segnalazione di una vettura che stava andando a fuoco.

Cadavere carbonizzato in un’auto ad Acerra

Quando sono arrivatati una Fiat 600 era avvolta dalle fiamme. All’interno della vettura è stato rinvenuto un cadavere carbonizzato. La salma è stata sequestrata ed è stata disposta l’autopsia.

I risultati chiariranno le cause del decesso. Indagini in corso dei carabinieri per accertare la dinamica dell’evento e comprendere se siano stati commessi crimini.