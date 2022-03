0 Facebook Scontro tra auto e scooter, Danilo Laganà muore a 34 anni: lascia due bambini piccoli Cronaca 4 Marzo 2022 16:07 Di redazione 2'

Si chiamava Danilo Laganà il giovane padre di 34 anni deceduto nell’incidente avvenuto a Casandrino questa mattina in via Borsellino. La vittima, di origini napoletane, viaggiava a bordo del suo scooter quando, per dinamiche che sono ancora da chiarire, si è scontrato contro un’auto.

L’impatto è stato molto violento e Danilo è deceduto poco dopo l’arrivo dei soccorsi. Il 34enne era originario del quartiere Fuorigrotta, padre di due bambini piccoli, lascia la compagna. La notizia della morte di Danilo Laganà si è diffusa velocemente nei gruppi social legati al territorio, lasciando attonite le tante persone che conoscevano lui e la sua famiglia.

Numerosi i messaggi di cordoglio degli amici di Danilo: “La vita è ingiusta amico mio Danilo Laganà sei volato via in un attimo ti ricorderò sempre riposa in pace Tvb”, “Fratello buon viaggio. Ti voglio un mondo di bene”, “Non ci sono parole ieri abbiamo parlato io e te fuori alla pescheria dove lavoro io. E da parecchio tempo che nn ti vedevo che bei ricordi quando andavamo a ballare tutta la comitiva ieri sono rimasto così contento di vederti e ora”, “La tua brutta notizia che tu nn ci sei più non ci posso credere amico mio buon viaggio fratello”.