Dolore a Giugliano per un’altra vita spezzata prematuramente. Un giovane padre è deceduto a soli 37 anni, lasciando due bambini piccoli e la moglie. Si chiamava Antonio Dell’Aquila e il suo nome era divenuto noto sui social poiché era stata lanciata una richiesta di sangue per aiutarlo.

Giugliano piange Antonio Dell’Aquila, morto a 37 anni

Era stata la moglie che aveva pubblicato sui social un appello, chiedendo a chiunque fosse RH negativo di recarsi all’ospedale Cardarelli di Napoli per donare il sangue per Antonio, ricoverato presso il noscomio partenopeo a causa di un aggravamento delle sue condizioni. Il 37enne soffriva da tempo contro un brutto male che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

In tanti speravano che Antonio potesse riprendersi, ma purtroppo il giovane padre non ce l’ha fatta. La notizia della sua morte ha sconvolto l’intera comunità, tanti i messaggi di cordoglio per il 37enne e la sua famiglia: “Ti voglio ricordare così la bella persona che eri amico mio ne abbiamo fatte giocate di bigliardo in insieme un ragazzo d’oro nn ti potrò mai dimenticare mi hai spezzato il cuore Antonio dell’aquila sono venuto a casa tua ma nn ti potevo vedere in quello stato r.i.p Leone come tu mi chiami a me” , “Non abbiamo mai conosciuto persona più solare e amante della vita, come te!!!innamorato perso della famiglia….un uragano di vita!!!dai tanta forza a Carla” queste e molte altre le parole di cordoglio in suo ricordo.