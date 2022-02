0 Facebook Schianto in strada: Antonino perde il controllo dello scooter e muore sul colpo Cronaca 25 Febbraio 2022 21:10 Di Fabiana Coppola 1'

Ancora un’altra vittima in strada lo scorso giovedì sera intorno alle 22.30. A Gragnano, in provincia di Napoli, sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia sulla Strada Statale per Agerola.

Ha perso la vita Antonino Palomba, 37 anni di Sorrento, che si trovava in sella allo scooter quando ha impattato contro un’auto che proveniva dalla corsia opposta.

Il ragazzo è morto sul colpo. I conducenti della vettura sono invece rimasti illesi. I veicoli sono stati sequestrati.