Ucraina, soldato-eroe si fa saltare in aria con il ponte per frenare l'avanzata dei russi 25 Febbraio 2022

E’ il simbolo del giorno della guerra tra Russia e Ucraina, il soldato eroe che per dar modo al battaglione di organizzarsi si è fatto saltare in aria. Non aveva il tempo per farlo in sicurezza così ha deciso di sacrificarsi. Il militare ucraino Vitaly Shakun Volodymyrovich ha sacrificato la propria vita per dare il suo contributo al blocco dell’invasione della Russia.

Sono le forse armate ucraine a darne notizia con un post che elogia l’eroe. Sul lago Henichesk, nell’oblast di Cherson, i russi si stavano per ricongiungere alla marine in Crimea. Così i militari hanno deciso di far saltare il ponte: il tempo era poco ma Vitaly Shakun non ci ha pensato due volte e si è così offerto volontario: si è messo in macchina ed è giunto sul posto. Ha dato la propria vita per far esplodere il ponte e placare l’avanzata della Russia.

“Il suo gesto eroico ha rallentato in modo significativo l’avanzata del nemico e ha permesso all’unità di ridistribuirsi e organizzare la difesa”, scrivono le forze armate ucraine su Facebook.”Invasori russi, sappiate, sotto i vostri piedi la terra brucerà! Combatteremo finché vivremo! E finché saremo vivi combatteremo!”.