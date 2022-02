0 Facebook Lutto a Napoli, è morto zio Padella, simbolo del quartiere: “Un vero ultras non muore mai” Cronaca 25 Febbraio 2022 13:55 Di redazione 2'

Una brutta notizia per tutti i tifosi del Napoli e i residenti dei Quartieri Spagnoli. Si è spento lo storico ultras conosciuto come “zio Padella“. Era un ultras della Brigata Carolina.

Un vero simbolo del quartiere e della curva A che ieri ha tifato per la partita contro il Barcellona manifestando il lutto nei confronti di una perdita così sentita.

I messaggi d’addio per zio Padella

Tantissimi i conoscenti, i parenti e gli ultras che hanno scritto messaggi di affetto e cordoglio sui social per ricordare l’uomo: “Un vero ultras non muore mai resta nel cuore di tutti noi e ed è sempre lì presente nella sua curva A condoglianze a tutta la famiglia. RIP zi padè. Hai spezzato il cuore di tutti noi che la terra ti sia lieve un giorno ci rincontreremo E parleremo del nostro Napoli e come ogni volta che venivo a Napoli facevamo. E voglio ricordarti così con quel sorriso che avevi ti voglio bene zio PADELLA che Dio abbia cura di te”.

Ciro scrive: “Stamattina ho indossato la maglietta che mi regalasti Zio ,poi ho avuto a notizia che mai aspettavo nell’ultima chiamata che mi hai fatto mi hai detto portami il pensiero ma di sicuro un giorno ci vedremo . R.I.P ZIO PADELLA”.