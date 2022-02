0 Facebook Medico di base investita e uccisa in strada, addio a Lucia Furno: aveva 68 anni Cronaca 22 Febbraio 2022 09:22 Di redazione 1'

Non c’è stato scampo per Lucia Furno, medico di base di 68 anni, investita e uccisa da un’auto mentre attraversava in strada. Originaria di Sant’Angelo a Scala, il dramma è avvenuto a Mercogliano dove la dottoressa faceva studio.

Lucia Furno investita e uccisa a Mercogliano

Nella giornata di lunedì è uscita dal suo studio, in via Ramiro Marconi e mentre attraversava è stata travolta da un’auto. La donna purtroppo è morta sul colpo, l’impatto è stato fatale. I traumi riportati nella caduta sull’asfalto erano troppo gravi. Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, infatti, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

L’autista che ha investito la dottoressa Furno si è dato alla fuga dopo l’incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso, sono in corso le indagini per identificare il pirata della strada che, secondo alcune testimonianze, era alla guida di un suv bianco.