Caterina Balivo ha compiuto 42 anni nella giornata di lunedì. La conduttrice campana ha festeggiato con pochi amici intimi e la famiglia in una baita in montagna. Un momento di relax e allegria all’aria aperta per celebrare una giornata tanto importante.

Il regalo speciale di Caterina Balivo per il compleanno

All’indomani dei festeggiamenti la Balivo ha condiviso le immagini della piccola festa e ha scritto un lungo messaggio in cui ha spiegato che in occasione del suo compleanno si è voluta godere ‘la realtà’.

“Per il mio compleanno mi sono fatta un regalo, uno dei più belli: mi sono goduta la realtà.

Ieri ho passato uno dei compleanni più belli di sempre, uno di quelli che porterò nel cuore per tutta la vita. In mezzo al nulla, tra le montagne, circondata dall’amore delle persone che più contano per me, tra risate, cibo e vino.

Ho voluto godere appieno di ogni momento e ho poggiato il telefono, del quale siamo sempre più schiavi e che troppo spesso ci ruba i momenti migliori.

Sì ok, due story per ringraziare tutti mamma mi ha obbligato a farle, dice che è da maleducati non farlo, diciamo che le ho fatte a modo mio, scusate però se non ho risposto a tutti come faccio di solito, ora sapete il perché: grazie per i tanti messaggi d’auguri pian piano li recupero”.

