0 Facebook Maria Paola dopo C’è Posta per Te non perdona il fidanzato ma trova un nuovo amore Spettacolo 21 Febbraio 2022 14:27 Di redazione 2'

C’è Posta per Te deve il suo successo alle travagliate storie che riporta sul piccolo schermo ogni sabato sera. Questa volta protagonista della storia è Maria Paola, una ragazza che ha raccontato la sua storia travagliata fatta di tradimenti da parte del fidanzato, Leandro. Ha deciso di non aprire la busta e non perdonare e per lei la vita ha avuto in serbo buone notizie.

Maria Paola dopo C’è Posta per Te

Maria De Filippi ha raccontato la storia dei due giovani di San Sebastiano al Vesuvio. Leandro si era rivolta alla conduttrice per riconquistare la fidanzata dopo 11 anni insieme. Ma a quanto pare, stando ai loro profili social, i due si sono già rifatti una vita. Qualche ora dopo la messa in onda del programma infatti i due si sono mostrati con altri partner. La ragazza ha ritrovato l’amore tra le braccia di un insegnante di tennis. Su Instagram Maria Paola si mostra in compagnia del nuovo amore.

L’ex fidanzato, Leandro Ariosto, si è anche rifatto una vita con un’altra donna, sempre secondo quanto appare sui social. Insomma tutto bene quel che finisce bene.