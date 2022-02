0 Facebook L’omicidio dopo la lite nel distributore di benzina, arrestato il presunto assassino L'omicidio dopo la lite nel distributore di benzina. L'episodio è avvenuto lo scorso novembre nel Sannio. La vittima è deceduta a dicembre Cronaca 21 Febbraio 2022 14:55 Di redazione 2'

Omicidio preterintenzionale, è il reato contestato nei confronti di un uomo del casertano, ai domiciliari su mandato del gip di Benevento, eseguita dai carabinieri di Santa Maria a Vico. L’indagato è ritenuto responsabile di una grave e violenta aggressione all’interno di un distributore Ewa di Forchia, nel Sannio, nella notte tra il 6 e il 7 novembre 2021.

L’omicidio dopo la lite nel distributore di benzina

La vittima, alle 4 del mattino del 7 novembre di un anno fa, era tornata a casa a Santa Maria a Vico con segni visibili di percosse e aveva confidato alla moglie di avere avuto un litigio con una persona di sua conoscenza. Nei giorni successivi le sue condizioni erano drasticamente peggiorate, rendendo necessario un ricovero d’urgenza nella notte del 22 novembre all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta dove poi è morto il 15 dicembre scorso.

L’omicidio dopo la lite nel distributore di benzina: le indagini

Gli inquirenti erano venuti a conoscenza dell’episodio solo dopo il ricovero dell’uomo in terapia intensiva, per ematoma subdurale, poi trattato chirurgicamente, con prognosi riservata. I familiari avevano raccontato agli inquirenti dell’aggressione “da persona nota” . Gli accertamenti hanno mostrato anche che l’arrestato aveva utilizzando anche una mazza in ferro per percuotere la vittima. Contestati anche i futili motivi dell’aggressione nonché la minorata difesa.