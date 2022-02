0 Facebook Belen Rodriguez, lite in auto con un’automobilista: “Sono scesa, cosa terribili. Non lo farà mai più” Spettacolo 16 Febbraio 2022 08:13 Di redazione 2'

Belen Rodriguez, lite in auto per la showgirl argentina sempre schietta e istintiva. Poco tempo fa la showgirl ha litigato mentre era in strada in auto. Ha perso il controllo con un’automobilista.

La conduttrice de Le Iene ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni: “Purtroppo mi è capitato mentre ero alla guida e non bisognerebbe mai farlo. Sono scesa e ho urlato a una che mi aveva detto delle cose terribili: ‘Ora me le ridici’. Si è proprio spaventata e non credo che lo farà mai più”.

La Iena ha raccontato anche del suo sogno, quello di condurre lo show che tanto desiderava e che ora ha concretizzato: “Appena ho provato la divisa nera mi sono messa a piangere. Mi sono emozionata. E’ un programma che sognavo di fare da sette anni. Quando ho visto il nome di Davide Parenti sul cellulare mi sono emozionata. Mi ha chiesto di essere me stessa, di parlare come faccio con le amiche a casa, senza intonazioni o impostazioni della voce”.

Non si esprime invece su Stefano De Martino, sul riavvicinamento tra loro che lei aveva confermato e lui negato!