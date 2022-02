0 Facebook Gigi D’Alessio fa un regalo speciale a Denise per San Valentino: “Pazzo di lei, non lo aveva mai fatto” Spettacolo 14 Febbraio 2022 13:48 Di redazione 2'

Un San Valentino speciale per Gigi D’Alessio e Denise Esposito. Il cantante napoletano ha fatto un regalo speciale alla compagna che da poco gli ha dato il quinto figlio, Francesco. I due si sono conosciuti, innamorati e hanno deciso di mettere su famiglia. La napoletana, 29 anni, ha partorito lo scorso 24 gennaio alla clinica Ruesh a Napoli.

Per la giornata di San Valentino il compagno ha deciso di pubblicare gli auguri a tutti gli innamorati mostrando il regalo: una foto incorniciata di cuori e petali rossi. Un’idea molto romantica che sicuramente sarà stata accompagnata da altri regali importanti. Ai fan però non è sfuggito nulla.

Gigi D’Alessio fa un regalo speciale a Denise Esposito per San Valentino: i commenti su Anna Tatangelo

Molti i commenti dei follower che ritrovano un Gigi diverso, particolarmente innamorato, che fa gesti mai visti fare per Anna Tatangelo, ex compagna e mamma di Andrea, suo primo figlio. In molti infatti la citano nei commenti. Ma nel frattempo la cantante di Sora si sta godendo il San Valentino insieme al fidanzato, Livio Cori, che non ha di certo dimenticato di farle un regalo simbolo d’amore.