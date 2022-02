0 Facebook Sepolto dal fango nel camion, Alfonso trasportava cipolle: la sua tragica fine mentre lavorava Cronaca 13 Febbraio 2022 08:51 Di Fabiana Coppola 1'

Morto sepolto da una grande quantità di fango, è stata questa la fine di Alfonso D’Arienzo. L’uomo, 43 anni, è stato coinvolto in un incidente mentre era in viaggio verso Verona. Trasportava un carico di cipolle e pare abbia perso il controllo del tir, uscendo fuori strada e finendo in un fossato.

Sepolto dal fango nel camion, morto Alfonso D’Arienzo

L’autista di tir, forse per un malore o per un colpo di sonno, ha sfondato il guardrail e a quel punto nel fossato il fango ha travolto il parabrezza uccidendo così l’uomo. Il suo corpo è stato ritrovato dopo ore di ricerche a San Benedetto Po, comune in provincia di Mantova. Come riporta il quotidiano “Le Cronache”, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale oltre ai medici e ai paramedici del 118.

Oltre all’uomo, originario di Vietri sul Mare, non sono stati coinvolte altre persone nell’incidente avvenuto la scorsa mattina lungo l’autostrada A22 Modena Brennero.