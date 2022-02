0 Facebook C’è Posta per Te, Chiara perdona Simone dopo tanti tradimenti: dopo la puntata però è bufera Spettacolo 13 Febbraio 2022 09:40 Di redazione 2'

Non è piaciuta la storia di Chiara e Simone a C’è Posta per Te lo scorso sabato 12 febbraio. Marito e moglie sa anni sono alle prese con bugie e tradimenti. Lei pare sia una moglie perfetta, ma lui la tradisce di continuo.

L’ultimo tradimento, avvenuto mesi fa, ha messo a dura prova la famiglia. Maria spiega che lui è un uomo innamorato ma con evidenti problemi di infedeltà. “Ciao amo, so che non te lo saresti mai aspettata di trovarmi qua, volevo chiederti scusa davanti a tutti. Volevo chiederti davanti a tutte queste persone di perdonarmi, di perdonare i tradimenti e le umiliazioni perché non te le sei meritate. Le persone possono cambiare, per me potrebbe essere il primo passo per essere una nuova persona che smette di dire bugie, per essere più limpido e sincero“. Anche Chiara conferma di verde ancora il marito e di andare a letto con lui.

Alla fine la donna persona Simone, ma su Twitter si scatena la bufera. In molto sono gli utenti che hanno commentato la storia perché non riescono a capire come Chiara possa amarlo ancora. In realtà non è complicato capire come a volte l’amore possa andare oltre quelli che a molti possono sembrare ostacoli insormontabili. Maria ricorda a Chiara che è lei che deve decidere se tenerlo a casa: “Stasera lo fai tornare, domani vedi se lo vuoi mandare via e lo cacci”. “Maria vuoi venire a casa con noi?”.”Guarda che c’è sempre un’altra soluzione che è l’evirazione, me lo hai detto anche tu” . Lo scambio di battute finali mette un punto alla storia controversa.