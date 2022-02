0 Facebook Luca ucciso a 33 anni, hanno sparato pensando fosse un animale: si era sposato un mese fa Cronaca 12 Febbraio 2022 21:18 Di redazione 1'

Una terribile tragedia è avvenuta questa mattina nei boschi a Baroli a Baldissero d’Alba, a Cuneo. Un uomo di 33 anni, Luca Osella, p stato colpito con un proiettile dopo esse stato scambiato per un animale.

L’uomo, Luca Osella, è stato scambiato per un animale e colpito da proiettili di fucile. L’intervento del 118 non è bastato per evitare il peggio ed è deceduto.

Si era sposato da poco e la moglie aspettava un figlio. La Procura di Asti ha aperto un fascicolo.