Ballerina di Amici si sente male in diretta, spavento in studio: "Fermati, ora basta" Spettacolo 13 Febbraio 2022

Momento di spavento oggi ad Amici 21. La ballerina Serena si è sentita male dopo aver ballato ed esser stata criticata dalla Celentano. Oggi ha ricevuto i complimenti di Veronica Peparini, ma non ha convinto la maestra di danza classica. Tra le due insegnanti ne è nata una discussione e a quel punto, quando la ragazza ha capito di non essere riuscita a convincere la maestra si è sentita quasi male.

La conduttrice, Maria De Filippi, ha notato che la ragazza aveva portato la mano al petto e non parlava più. Qualche attimo che ha spaventato molto tutti. Maria l’ha fatta respirare e ha cercato di tranquillizzarla. La conduttrice a quel punto le ha detto: “Questo è importante in generale. Sennò sei preda di qualsiasi cosa venga detta” convincendola a dare il giusto peso a parole e persone.

Non si è fermata la maestra Alessandra che ha poi sottolineato quanto Serena sia una ragazza intelligente. “Non mettetele la tecnica”, ha ribadito. A quel punto la De Filippi ha detto: “Fermati, basta. Fermati. No, si è capito”. La Celentano non ha voluto fermarsi e a quel punto è intervenuto Raimondo Todaro che ha dichiarato:“Io non entro sul lato tecnico perché non mi compete. Mi fido del maestro in sala, Porcelluzzi, e lui elogia Serena come ballerina. “Quindi io mi fido di chi è di questo mestiere.