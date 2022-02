0 Facebook Federica Calemme, la rivelazione su Alex Belli: “Voleva incontrarmi e le mie foto, io non ho mandato niente” Spettacolo 12 Febbraio 2022 19:06 Di redazione 1'

Nuovi colpi di scena su Alex Belli e questa volta non riguardano né Delia Duran né Soilel Sorge. Federica Calemme, nuova concorrente già uscita dalla casa del Grande Fratello Vip e molto vicina a Gianmaria Antinolfi, avrebbe rubato il cuore dell’ex del Gf.

Cosa è accaduto in realtà? Durante la puntata, dopo le “offese” di Alfonso Signorini arrivano anche le insinuazioni di Alex Belli.

Federica Calemme su Alex Belli

Federica smentisce di esser stata rifiutata da Alex e tutti i rumors secondo cui avrebbe mandato delle sue foto all’agenzia Belli.,e lui le avrebbe scartate. “Non ho mai mandato delle mie foto a lui. Non sono mai stata la sua musa. Anzi lui su Instagram mi segue, mi ha scritto. Ho le chat, voleva incontrarmi a Milano per fotografarmi ma non ci è risuscito”.