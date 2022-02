0 Facebook Omicidio Rosa Alfieri, emergono altri dettagli, Elpidio l’ha uccisa e non si è fermato: “Ha rubato i soldi nella sua borsa” Cronaca 9 Febbraio 2022 15:52 Di redazione 1'

Oggi si sono tenuti i funerali di Rosa Alfieri, la ragazza di 24 anni uccisa a Grumo Nevano, in provincia di Napoli. Intanto emergono i dettagli sul modo in cui la ragazza è stata uccisa da Elpidio D’Ambra, che viveva in affitto nella palazzina della famigli Alfieri, in via Risorgimento.

Omicidio Rosa Alfieri, emergono altri dettagli su Elpidio D’Ambra

Pare che il ragazzo, 31 anni, arrestato a Napoli dopo essersi recato all’ospedale San Paolo, abbia commesso un atto altrettanto riprovevole su Rosa. Subito dopo la morte della giovane, che l’autopsia ha confermato avvenuta per strangolamento, Elpidio avrebbe trafugato nella sua borsa rubando cento euro, come riporta il Meridiano. Questi soldi la ragazza li aveva avuti dal papà per pagare il dentista, e la sua carta Postepay più le chiavi dell’automobile.

Non c’è stata nessuna violenza sessuale sul corpo di Rosa, ma fatto sta che il killer la dovrà pagare cara per per l’orrore commesso: aver strappato ai genitori una giovane ragazza senza alcun motivo, uccidendola in modo assurdo e doloroso. La stessa mamma dell’assassino ha dichiarato di non volerne sapere nulla di lui.