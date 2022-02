0 Facebook Pietro muore a 17 anni alla guida dell’auto dei genitori: “Doveva guidarla l’amico, siamo devastati” Cronaca 7 Febbraio 2022 14:11 Di redazione 2'

Sono devastati, non riescono a credere a quanto sia accaduto, i genitori di Pietro Benfatto, il giovane di 17 anni deceduto in un terribile incidente stradale alla guida dell’auto del padre e la madre. Gli avevano prestato la vettura a patto che la guidasse un amico di vent’anni, ma purtroppo al volante al ritorno a casa c’era il figlio.

Parlano i genitori di Pietro Benfatto

L’auto su cui viaggiava, era seguita da quella degli amici, improvvisamente è uscita fuori strada e si è ribaltata. Per il giovane 17enne non c’è stato scampo, è morto sul colpo. Alle 5 del mattino la polizia stradale ha bussato alla porta di casa Benfatto per dare a papà Alessandro e mamma Monica la terribile notizia. I genitori si sono catapultati sul luogo dell’incidente e lì hanno realizzato cosa era accaduto. “Gli abbiamo dato l’auto perché la guidasse un suo amico di vent’anni che ha la patente, non avremmo mai pensato la guidasse lui, siamo devastati”, queste le loro parole riportate da Il Gazzettino.

Sconvolti anche gli amici, che inizialmente non volevano parlare, poi hanno raccontato: “Glielo avevo detto a Pietro di non prendere la macchina dei suoi, l’avevo scongiurato, ma non mi ha ascoltato”, queste l parole di un amico. Sul terribile incidente ora c’è un’indagine in corso per incauto affidamento.