Napoli, il manifesto pubblicitario crea polemica: “Riprovevole, donne usate, che disagio”

Crea polemica il manifesto pubblicitario apparso nel quartiere Posillipo di Napoli. Un cartellone con sette ragazze che mostrano il lato B e lo slogan: “Il panorama più bello del mondo”. Non si riferiscono al Golfo, che si vede solo in lontananza.

Sulla vicenda è intervenuta anche la consigliere comunale Alessandra Clemente. Queste le sue parole sui social: “Non pensate sia riprovevole dover commentare ancora una volta l’utilizzo materiale del corpo delle donne per la solita pubblicità sessista spalmata in bella vista per le strade della città? Questo manifesto sulla collina di Posillipo mi ha lasciata un grandissimo senso di disagio.

Una cosa che nel 2022 ci aspettavamo fosse superata, ma evidentemente c’é chi non ha interiorizzato il cambiamento culturale del Paese. Aggiungo che come stabilito dal decreto Infrastrutture dello scorso novembre, le affissioni di questo tipo vanno immediatamente rimosse, spero si proceda in questo senso nel più breve tempo possibile. Spero sia stato fatto o si faccia quanto prima!”. A queste accuse di sessismo ha replicato il brand con un comunicato ufficiale. In sostanza Alice Alotti e Stefania Avallone, fondatrici del brand, hanno comunicato che volevano celebrare Napoli e le donne. Che le protagoniste non sono modelle, ma donne comuni dai 15 ai 50 anni.