0 Facebook Napoli, addio alla prof. Barbara Rizzuti: comunità in lutto È morta Barbara Rizzuti. La donna aveva 51 anni. Originaria di Napoli, viveva a Mondragone. Tanti i messaggi d'affetto per lei Cronaca 6 Febbraio 2022 20:44 Di redazione 1'

Sono stati tantissimi i messaggi di affetto e cordoglio. La scomparsa di Barbara Rizzuti, professoressa 50enne di inglese nata a Napoli ma residente a Mondragone, ha gettato nello sconforto due comunità.

È morta Barbara Rizzuti

La donna che insegnava al liceo Galileo Galilei è stata uccisa dal cancro. I funerali per poter dare l’ultimo saluto a Barbara Rizzuti si sono svolti oggi, domenica 6 febbraio, presso la chiesa di San Giuseppe a Mondragone. In tanti vorranno dire addio alla prof.

È morta Barbara Rizzuti: i messaggi d’affetto

“Carissima amica mia Barbara Rizzuti, è un giorno tristissimo per me. Non ci vedevamo da otto lunghissimi anni , ma sei sempre stata nel mio cuore per la tua disarmante positività di carattere e il tuo sorriso solare che non mancava mai di essere contagioso e rassicurante. Grazie per aver avuto uno spazio importante della mia gioventù

Vola sempre più in alto che mai e sii sempre felice, sei la immancabile ed unica Selvaggia nel Deserto per tutti coloro che hanno avuto la grande e preziosa fortuna di conoscerti e di apprezzarti“.