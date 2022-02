0 Facebook Perché non va in onda ‘C’è posta per te’, stasera lo show di Maria De Filippi non sarà in tv Perché non va in onda 'C'è posta per te'. Lo spettacolo targato Mediaset e che ogni sabato va in onda su Canale 5, non sarà in tv Spettacolo 5 Febbraio 2022 17:52 Di redazione 2'

Questa sera i fan di ‘C’è posta per te‘ dovranno fare a meno della loro trasmissione preferita che da circa 20 anni è protagonista del sabato sera di Canale 5, rete ammiraglia di Mediaset. L’edizione di quest’anno è stata un successo. Gli ospiti hanno commosso i telespettatori e gli spettatori in studio per ascolti e share garantiti.

Ma questo sabato 5 febbraio, la ‘regina’ della tv, Maria De Filippi non racconterà nessuna storia o farà aprire alcuna busta. Il motivo? Semplice, evitare l’inutile concorrenza e dispersione di ascolti con la Rai. Su Rai 1, infatti, andrà in onda la finale del 72° Festival di Sanremo, la kermesse più famosa e storica dedicata alla canzone e musica italiana.

È una prassi questa che ormai va avanti da diversi anni. Anche il Grande Fratello Vip ieri sera non è andato in onda proprio perché suRai 1si sono esibiti i protagonisti del teatro Ariston. Ma i fan di Maria De Filippi e di ‘C’è posta per te‘ stiano tranquilli, lo show targato Mediaset tornerà in onda su Canale 5 la prossima settimana, sabato 12 febbraio, come sempre a partire dalle 21.40.