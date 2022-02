0 Facebook Grecia, lutto nel mondo del calcio: addio al 21enne Alexandros Lampis stroncato in campo da un infarto È morto Alexandros Lampis. La tragedia durante una partita del campionato greco di eccellenza. Inutile l'intervento dei soccorsi Cronaca 5 Febbraio 2022 15:59 Di redazione 1'

Una tragedia ha colpito il mondo dello sport. Un giovane calciatore del campionato greco ha perso la vita durante una partita. Un malore improvviso lo ha colpito mentre era in campo uccidendolo. Si è trattato del 21enne Alexandros Lampis, che militava nell’Ilioupoli, squadra che partecipa al campionato di eccellenza.

È morto Alexandros Lampis

Il dramma è avvenuto durante una sfida contro l’Ermionida. Molto probabilmente Lampis è stato stroncato da un infarto fulminante. Un arresto cardiaco che ha fatto scattare l’allarme in campo. Immediato l’intervento dei soccorsi appena ci è resi conto della gravità della situazione. L’unico rammarico: non aver avuto a disposizione in tempi rapidi un defribillatore.

È morto Alexandros Lampis: i soccorsi

A bordo campo non c’era l’ambulanza che è arrivata sul posto dopo 20 minuti. Sconcerto e dolore tra i presenti, sconvolti i compagni di squadra. Il 21enne ha perso la vita davanti alla mamma che ha assistito dagli spalti al match. È lutto nel mondo del calcio.