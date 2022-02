0 Facebook Gerry trovato senza vita in camera da letto, è lutto in provincia di Napoli: “Aveva solo 24 anni” È morto Gerry Lepre. Il giovane si trovava fuori dalla Campania per un lavoro. La comunità di Sant'Antonio Abate è sconvolta Cronaca 5 Febbraio 2022 18:09 Di redazione 2'

È stato trovato senza vita in camera della sua camera da letto. Aveva solo 24 anni ed era temporaneamente lontano da casa per un lavoro che stava svolgendo. Gerry Lepre, 24 anni, si occupava di nautica navale. La sua improvvisa scomparsa ha sconvolto l’intera comunità di Sant’Antonio Abate, località in provincia di Napoli.

È morto Gerry Lepre

L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia sulla salma e avviato i dovuti accertamenti volti a chiarire il movente del decesso. Il corpo di Gerry sarà restituito alla famiglia a metà settimana prossima per consentire ai parenti di poter fare i funerali. Intanto, come riportato da Internapoli, sono già tanti i messaggi d’affetto e cordoglio per il 24enne.

È morto Gerry Lepre: i messaggi d’affetto

“Mi sembra di stare in un incubo, ci hai lasciato troppo in fretta.. Non ci sono parole nessuno ci crede ancora che tu non ci sei più… Ti amo cuginetto mio ovunque tu sia, ci hai distrutto la vita… Riposa in pace“; “Ciao Gerry Lepre porterò per sempre dentro di me ogni tuo sorriso e quelle poche ma belle serate, trascorse insieme. Ci hai distrutto, dai tanta forza a tutti“.