0 Facebook Bimbo cade giù ed è grave in ospedale a Napoli, il retroscena: “Precipitato per guardare il fratello” Bimbo precipitato per guardare il fratello. Il piccolo ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santobono del capoluogo campano Quarto 4 Febbraio 2022 14:03 Di redazione 1'

A soli tre anni è ricoverato presso l’ospedale Santobono di Napoli. Lo scorso mercoledì un bambino a Quarto flegreo, località in provincia del capoluogo campano, è precipitato dal secondo piano della propria abitazione.

Bimbo precipitato per guardare il fratello

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il piccolo si era sporto dal balcone per guardare il fratello. Quest’ultimo stava cercando uno zainetto caduto poco prima giù per riportarlo a casa.

Il bambino per riuscire a scorgere meglio il fratello ha usato una bacinella come scalino per salirci sopra. Prima dell’arrivo al Santobono, il piccolo era stato trasferito all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

Bimbo precipitato per guardare il fratello: le condizioni

Ora il bimbo è in prognosi riservata e gli è stata diagnosticata una, “frattura cranica con lacerazione e contusione cerebrale“. Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri. I militari hanno effettuati i dovuti accertamenti del caso.