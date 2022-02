0 Facebook Lutto nella musica campana, è morto Alin: aveva partecipato al Festival di Sanremo Cronaca 3 Febbraio 2022 13:02 Di redazione 2'

E’ lutto nella musica campana per la morte di Antonio La Peruta, conosciuto con il nome d’arte Alin. Il giovane, 37 anni, aveva partecipato al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte nel 2015 con il brano “Il tuo cuore quasi muore” di cui aveva curato musica e testo.

Proprio nella giornata di mercoledì 2 febbraio c’è stato l’ultimo saluto al ragazzo nella chiesa Sant’Anna a Caserta. Il suo mestiere, la sua arte, quella di cantare gli riempiva la vita rendendolo una persona apprezzabile e molto amata. Era rimasto orfano di entrambi i genitori in tenera età.

Morto Antonio La Peruta in arte Alin: i messaggi di cordoglio

Sui social sono tantissimi i messaggi lasciati per il ragazzo. “A soli 37 anni…. Dio ti ha voluto con sé perché non voleva più vederti soffrire, oggi ho ascoltato tutte le tue canzoni in lacrime, arrivederci amico mio, arrivederci ANTONIO LA PERUTA, arrivederci MC ALIN manchi tanto…..”. “Ciao Antonio La Peruta ♥️, dall’Asilo, alle Medie, alle vacanze insieme…le canzoni …le uscite per Napoli…i tuoi sfoghi… resteranno sempre con me…Buon Viaggio Amico Mio Gemmy Fenris ti sono vicino”, sono solo alcuni dei messaggi di cordoglio e affetto scritti per Antonio.