Morto Antonio Coscione, il ragazzo di 23 anni ce l'ha fatta dopo l'incidente in Domiziana Cronaca 2 Febbraio 2022 16:11

L’incidente in Domiziana avvenuto lo scorso 20 gennaio, poi il decesso avvenuto ieri e stamattina i funerali. Non ce l’ha fatta Antonio Coscione, 23 anni di Aversa.

Oggi si sono celebrati i funerali presso la chiesa di Maria SS. Annunziata. Il ragazzo era a bordo della sua auto sulla Domiziana quando si è scontrato con un’altra vettura nei pressi dell’hotel La Perla di Castelvolturno, in provincia di Caserta.

Morto Antonio Coscione

Il giovane venne estratto dall’abitacolo della vettura ridotta in lamiere. I vigili del fuoco dovettero intervenire, ma purtroppo era già in pessime condizioni. In ospedale, dopo 12 giorni dallo schianto, il suo cuore ha smesso di battere.