Scossa di terremoto nella zona Flegrea, boom di segnalazioni: "L'avete sentita?" 1 Febbraio 2022

Un’altra scossa di terremoto nella notte nella zona Flegrea, a segnalarlo sono stati diversi cittadini nei vari gruppi social legati al territorio. “Scossa di terremoto bella forte”, ha scritto una persona in un gruppo di Agnano e in tantissimi hanno commentato spiegando di affermando di aver avvertito il sisma.

Per ora però non l’evento sismico non è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si dovrà attendere la comunicazione dell’INGV per avere conferma della scossa e conoscerne l’entità. Molti residenti della zona Flegrea avrebbero avvertito il sisma, dicendo anche che sarebbe stato più forte del solito.

I cittadini che vivono in quell’area sono ormai abituati alle scosse di terremoto, vista la particolarità del territorio che è appunto interessato da una costante attività sismica.