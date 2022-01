0 Facebook Scossa di terremoto in Campania avvertita dalla popolazione: prima il boato e poi la terra trema Cronaca 22 Gennaio 2022 10:16 Di redazione 1'

Una scossa di terremoto è stata registrata nella mattina di oggi 22 gennaio, in provincia di Salerno.

Il dato è stato confermato dall’INGV,Istituto Nazionale che ha confermato il sisma di magnitudo 3.1 con epicentro a Sapri alle ore 6.46.

Scossa di terremoto a Sapri

La scossa è avvenuta molto in profondità, 304 km, ma il movimento tellurico è stato avvertito dalla popolazione. In molti i residenti che hanno circo sui social di aver sentito prima il boato e poi la terra tremare. Non si registrano danni a cose o persone.