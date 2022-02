0 Facebook Lutto nel mondo del calcio, è morto Maurizio Zamparini: addio all’ex presidente del Palermo Sport 1 Febbraio 2022 09:28 Di redazione 2'

Il mondo del calcio dice addio a Maurizio Zamparini. E’ morto questa notte intorno alle due nella clinica di Cotignola, in provincia di Ravenna, dove era ricoverato da qualche giorno l’ex presidente del Palermo.

Com’è morto Maurizio Zamparini

Originario di Sevegliano del Friuli, a giugno avrebbe compiuto 81 anni. Zamparini a Natale era stato ricoverato in Terapia intensiva a Udine per una peritonite. Era tornato a casa dopo qualche giorno, ma le sue condizioni erano peggiorate nuovamente rendendo necessario un nuovo ricovero.. Questa notte il decesso. Zamparini, a ottobre, aveva subito il duro colpo della morte del figlio più piccolo, Armando, scomparso a Londra a 23 anni per un’ischemia e avuto dalla seconda moglie Laura Giordani. L’ex presidente del Palermo lascia altri quattro figli Silvana, Greta, Andrea e Diego avuti dalla prima moglie.

Imprenditore nel campo dell’edilizia e della grande distribuzione, è stato prima presidente del Venezia, che portò in Serie A, e poi del Palermo. Al suo comando la società rosanero aveva conquistato la promozione in serie A che mancava da trent’anni e aveva poi ottenuto la qualificazione alla Coppa Uefa e successivamente all’Europa League.

Il suo rapporto con il Palermo finì in modo drammatico, con gli arresti domiciliari prima e il rinvio a giudizio poi. Una storia terminata con le contestazioni della tifoseria che però si è stretta attorno al presidente quando è venuto a mancare l’amato figlio. Nella sua ultima intervista radiofonica disse: “Un uomo non dovrebbe mai assistere alla morte del proprio figlio”.