Si affiancano agli automobilisti e li rapinano, è allarme sull'asse mediano: "Attenti a quest'auto" Rapine sull'asse mediano. Con la propria vettura si affiancano alle automobili e derubano chi è all'interno. L'allarme e la denuncia

Si affiancano con un’automobile a quella degli automobilisti inermi, poi tagliano loro la strada e una volta fermati li derubano. Starebbe accadendo da un pò di tempo sull’asse mediano. La conferma è arrivata da alcune denunce e segnalazioni fatte dai cittadini.

Rapine sull’asse mediano

“Intorno alle ore 12 di oggi – ha scritto un cittadino come riportato da Il Meridiano – sull’asse mediano tra le uscite di Aversa e Sant’Antimo ho visto che un’auto, una Fiat 500 bianca nuovo modello, mi si è affiancata. A bordo c’erano due individui sulla 30ina che hanno tentato di chiudermi la strada cercando di farmi accostare. Intuendo il pericolo, a quel punto, non appena mi si era aperto un varco sulla sinistra, ho accelerato e loro mi hanno seguito restandomi incollati per circa 200 metri“.

Rapine sull’asse mediano: la segnalazione

“Volevo portarli nella zona di Scampia, poi, arrivati nei pressi dello svincolo – ha concluso il cittadino – hanno desistito. Io, comunque, ho allertato la Polizia. Gli agenti mi hanno confermato di aver ricevuto diverse segnalazioni di questo tipo già nelle ore precedenti“.