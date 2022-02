0 Facebook Moto investe madre e figlio nel passeggino, muore bimbo di 14 mesi: il piccolo decapitato nell’impatto Cronaca 1 Febbraio 2022 17:42 Di redazione 1'

Moto investe madre e figlio, muore bimbo di 14 mesi. E’ accaduto questo martedì pomeriggio in pieno centro a Cagliari. Una donna stava attraversando la strada con suo figlio di appena un anno nel passeggino, quando all’improvviso è stata travolta da uno scooter che ha colpito in pieno il piccolo.

Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto, ma gli operatori del 118 purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso del piccolo. Secondo quanto si apprende il bambino sarebbe stato decapitato nel forte impatto.

La madre, sotto choc, è stata portata all’ospedale ma non è in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso. Il conducente in un primo momento si era dato alla fuga, poi si è costituito alla Polizia Stradale ammettendo le sue responsabilità.