Momenti di orrore, mamma fa cadere la figlia di 3 anni nella gabbia dell'orso
1 Febbraio 2022

Drammatico quello che è accaduto a una bambina di 3 anni. La mamma l’ha sporta troppo allo zoo facendola cadere oltre la protezione di una gabbia di un orso bruno. La bambina ha rischiato la vita.

Gli addetti dello zoo infatti sono subito intervenuti, lo scorso 28 gennaio, per evitare la tragedia. La donna ha poggiato la piccola oltre la recinzione tenendola per le braccia e poi l’ha lanciata facendola cadere. Per lei le ferite sono troppo gravi. L’orso, fortunatamente, si è solo avvicinato alla bambina e l’ha annusata. Il personale ha allontanato l’animale per recuperare la piccola, ora ricoverata presso il Dipartimento di Chirurgia e Neurochirurgia Pediatrica dell’ospedale Tashkent a causa delle lesioni dovute alla caduta dall’altezza di 5 metri.

La mamma della bambina è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio. Rischia 15 anni di carcere. Un portavoce dello zoo ha dichiarato che la donna è stata avvistata mentre buttava la bambina giù ma non si conoscono le motivazioni.