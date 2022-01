0 Facebook Funerali Bianca, la 12enne morta a scuola: “Il suo cuore ha salvato una ragazzina” Cronaca 31 Gennaio 2022 20:43 Di redazione 2'

Ai sono tenuti oggi i funerali di Bianca, la ragazzina di 12 anni morra a scuola a Catania. I suoi organi hanno salvato alte persone, il cuore della piccolina batte nel petto della ragazzina di Padova, il rene invece è arrivato da un bambino in Veneto. Gli atri organi sono stati impiantati ad altri bambini dell’ospedale pediatrico di Roma Bambin Gesù.

Un gesto di amore immenso quello dei genitori della piccola siciliana. Oggi hanno detto addio alla piccola nella chiesa di San Rocco di Butera. Per lei l’addio commosso di tutto il paese, ma anche dell’istituzione scolastica e dei compagni di classe.

“Siamo profondamente costernati e addolorati per quello che è successo- spiega la dirigente dell’istituto comprensivo “Cavour” Maria Gabriella Capodicasa. La ragazzina si è sentita male proprio a scuola ed è stata prontamente soccorsa dal docente di educazione fisica e dal personale scolastico. Giunti i soccorritori del 118 hanno poi praticato il massaggio cardiaco. “Abbiamo sperato fino alla fine e abbiamo pregato per lei- continua la dirigente-. Siamo stati sempre in contatto con la famiglia e, quando abbiamo saputo la notizia terribile, siamo sprofondati nell’angoscia”.