Romina Carrisi ha raccontato un aneddoto sul padre Al Bano e la mancata partecipazione al Festival di Sanremo. Un retroscena che lascerebbe intendere un malumore del cantante per non essere tra i partecipanti di quest’edizione della kermesse musicale.

Romina Carrisi racconta un aneddoto sul padre e la madre

La figlia di Romina e Al Bano ospite a Oggi è un altro giorno ha ricordato il tenero aneddoto di aver partecipato al Festival di Sanremo quando era ancora nella pancia della madre. Quando la conduttrice ha chiesto alla giovane Carrisi se secondo lei i genitori tornerebbero in gara assieme a Sanremo, la ragazza ha risposto: “Mia madre non tornerebbe in gara, non è competitiva.”.

Poi ha detto di Al Bano: “Mio padre quando ha saputo che c’erano Ranieri e Morandi ha detto “dovevo andare anch’io”“. Romina Carrisi ha poi svelato un altro aneddoto della sua vita e il fatto che la madre abbia rischiato di perderla: “Ha rischiato di perdermi perché era alle Maldive per abbronzarsi per Sanremo e ha avuto una minaccia di aborto”.