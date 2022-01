0 Facebook Arrestato giocatore del Manchester United, Mason Greendwood. La fidanzata: “Mi picchiava a sangue” Sport 30 Gennaio 2022 20:23 Di redazione 2'

Il giocatore del Manchester United Mason Greenwood è stato arrestato con l’accusa di stupro e aggressione dopo che la sua fidanzata ha pubblicato alcune foto con il volto insanguinato accusandolo di violenza e stupro.

Arrestato Mason Greenwood, attaccante Manchester United

La squadra ha fatto sapere che l’attaccante 20enne “non tornerà ad allenarsi o a giocare partite fino a nuovo ordine”. La polizia inglese non ha nominato Greenwood ma la dichiarazione sull’indagine è stata fornita dopo un’attività investigativa sul calciatore. “La polizia della Greater Manchester è stata informata oggi di immagini e video online sui social media pubblicati da una donna che riportava episodi di violenza fisica“, ha affermato la polizia in una dichiarazione. “È stata avviata un’indagine e possiamo confermare che un uomo sui 20 anni è stato arrestato con l’accusa di stupro e aggressione. Rimane in custodia per l’interrogatorio“, ha aggiunto.

Ad accusare Greenwood è stata la sua fidanzata, Harriet Robson, che ha pubblicato nelle storie di Instagram una serie di foto in cui appare col volto insanguinato e segni visibili di violenza sul corpo e sulle gambe. “A tutti coloro che vogliono sapere cosa mi ha fatto Mason Greenwood”, questo il commento della giovane. Sugli episodi di presunta violenza è intervenuto anche il padre della ragazza che al Sun ha dichiarato: “Mia figlia è completamente devastata. E lo sono anche io perché Mason fa parte della nostra famiglia da due o tre anni. Negli ultimi mesi non hanno avuto un ottimo rapporto, ma erano molto innamorati”.