Crescenzo Del Prete muore dopo ricovero, la famiglia chiede la verità per il giovane padre di 40 anni Cronaca 29 Gennaio 2022

Vogliono vederci chiaro e capire cosa sia accaduto, la famiglia di Crescenzo Del Prete chiede giustizia per il loro caro. Giovane padre di 40 anni, originario di Frattamaggiore ma residente ad Orta d’Atella, è deceduto all’ospedale San Giovanni di Dio.

Crescenzo Del Prete muore a 40 anni

Giunto presso il noscomio frattese in seguito a un malore, è stato ricoverato e dopo poche ore è arrivata la tragica notizia. I familiari hanno immediatamente presentato denuncia presso il commissario locale per capire cosa sia accaduto a Crescenzo. La salma è stata sequestrata e trasferita al Policlinico di Napoli dove nelle prossime ore sarà effettuata l’autopsia che chiarirà le cause del decesso del 40enne.

Intanto sui social è partito un vero tam tam da parte degli amici che si sono uniti al grido di giustizia dei familiari: “Giustizia per Renzo. Si va in ospedale per curarsi non per morire ,la Giustizia farà il suo corso , fate chiarezza e provati i fatti , in galera e buttate la chiave. Devono pagare a tutti i livelli , non si può morire così , troppo ingiusto, troppo dolore .Dio vi presenterà il conto”.